3 دول استحوذت على نصف المسافرين العراقيين خلال 2023

السفارة العراقية في دمشق قالت قبل أيام ان اكثر من 270 الف زائر عراقي دخل الى سوريا حتى 1 نوفمبر 2023، فيما أعلنت سوريا مؤخرا الغاء تأشيرة الدخول للعراقيين، وهو من المتوقع ان يرفع عدد السائحين العراقيين الى سوريا لارقام اكبر خلال العام المقبل.وبالتحليل الرقمي للرقم المذكور، البالغ اكثر من 270 الف سائح في 10 اشهر، هذا يعني انه خلال عام سيبلغ عدد السائحين العراقيين اكثر من 320 الف سائح، مع نهاية العام الحالي.ومن هذا الرقم، ذهبتا السومرية نيوز، للتعرف على اكثر البلدان التي يزورها العراقيون، حيث سيطرت 3 بلدان مجاورة على مياقارب الـ50% من عدد المسافرين العراقيين سنويا.بحسب هيئة الإحصاء التركية، فأن عدد العراقيين الذين سافروا الى تركيا خلال 11 شهرا في 2023 بلغ اكثر من 987 الف مسافر، وهو مايعني ان نحو 1.1 مليون مسافر عراقي يزور تركيا خلال هذا العام.اما ايران، فبلغ عدد المسافرين العراقيين اليها خلال 11 شهرا من العام الحالي، 980 الف زائر، وهو مايعني ان عدد المسافرين العراقيين الى ايران مع نهاية العام سيكون 1.07 مليون مسافر.وبذلك تكون سوريا في المرتبة الثالثة، بعدد مسافرين سيبلغ اكثر من 320 الف مسافر عراقي خلال 2023.والى لبنان، يبلغ متوسط عدد المسافرين العراقيين اليها شهريا نحو 14 الف مسافر، مايعني ان عدد المسافرين العراقيين الى لبنان قد يتجاوز الـ170 الف مسافر خلال العام الحالي.ويبلغ عدد المسافرين العراقيين سنويا نحو 5 ملايين مسافر، أي ان قرابة 12% من العراقيين يسافرون سنويا.بالمقابل، يبلغ عدد المسافرين العراقيين الى تركيا، ايران، سوريا، اكثر من 2.4 مليون مسافر، مايعني ان نحو 50% من المسافرين العراقيين سنويا يتجهون نحو هذه الدول الثلاث، فيما يتجه النصف الاخر لدول العالم الأخرى.