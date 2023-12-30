Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دوي انفجارات في سماء دمشق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

3 دول استحوذت على نصف المسافرين العراقيين خلال 2023

محليات

2023-12-30 | 03:06
3 دول استحوذت على نصف المسافرين العراقيين خلال 2023
3,774 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات


بلغ عدد السائحين العراقيين الى سوريا خلال 10 اشهر من العام الحالي اكثر من ربع مليون سائح، في رقم كبير اذا ما قورن بعدد العراقيين الذي يسافرون سنويا.


السفارة العراقية في دمشق قالت قبل أيام ان اكثر من 270 الف زائر عراقي دخل الى سوريا حتى 1 نوفمبر 2023، فيما أعلنت سوريا مؤخرا الغاء تأشيرة الدخول للعراقيين، وهو من المتوقع ان يرفع عدد السائحين العراقيين الى سوريا لارقام اكبر خلال العام المقبل.

وبالتحليل الرقمي للرقم المذكور، البالغ اكثر من 270 الف سائح في 10 اشهر، هذا يعني انه خلال عام سيبلغ عدد السائحين العراقيين اكثر من 320 الف سائح، مع نهاية العام الحالي.

ومن هذا الرقم، ذهبتا السومرية نيوز، للتعرف على اكثر البلدان التي يزورها العراقيون، حيث سيطرت 3 بلدان مجاورة على مياقارب الـ50% من عدد المسافرين العراقيين سنويا.

بحسب هيئة الإحصاء التركية، فأن عدد العراقيين الذين سافروا الى تركيا خلال 11 شهرا في 2023 بلغ اكثر من 987 الف مسافر، وهو مايعني ان نحو 1.1 مليون مسافر عراقي يزور تركيا خلال هذا العام.

اما ايران، فبلغ عدد المسافرين العراقيين اليها خلال 11 شهرا من العام الحالي، 980 الف زائر، وهو مايعني ان عدد المسافرين العراقيين الى ايران مع نهاية العام سيكون 1.07 مليون مسافر.

وبذلك تكون سوريا في المرتبة الثالثة، بعدد مسافرين سيبلغ اكثر من 320 الف مسافر عراقي خلال 2023.

والى لبنان، يبلغ متوسط عدد المسافرين العراقيين اليها شهريا نحو 14 الف مسافر، مايعني ان عدد المسافرين العراقيين الى لبنان قد يتجاوز الـ170 الف مسافر خلال العام الحالي.

ويبلغ عدد المسافرين العراقيين سنويا نحو 5 ملايين مسافر، أي ان قرابة 12% من العراقيين يسافرون سنويا.

بالمقابل، يبلغ عدد المسافرين العراقيين الى تركيا، ايران، سوريا، اكثر من 2.4 مليون مسافر، مايعني ان نحو 50% من المسافرين العراقيين سنويا يتجهون نحو هذه الدول الثلاث، فيما يتجه النصف الاخر لدول العالم الأخرى.
>> انضم الى السومرية على واتساب 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Biotic
Play
Biotic
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
Play
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
فن نيوز
Play
فن نيوز
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Play
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
Play
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-29
Play
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-29
علناً
Play
علناً
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
Play
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
Play
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
Morning Live
Play
Morning Live
الالعاب الفردية رياضات منسية - الحلقة ١٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-28
Play
الالعاب الفردية رياضات منسية - الحلقة ١٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصناعة القديمة نينوى…ايمن الموصل - الحلقة ١٧٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-28
Play
منطقة الصناعة القديمة نينوى…ايمن الموصل - الحلقة ١٧٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم وحواء - 28-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-28
Play
ادم وحواء - 28-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-28
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Biotic
Play
Biotic
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
Play
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
فن نيوز
Play
فن نيوز
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Play
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
Play
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-29
Play
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-29
علناً
Play
علناً
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
Play
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
Play
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
Morning Live
Play
Morning Live
الالعاب الفردية رياضات منسية - الحلقة ١٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-28
Play
الالعاب الفردية رياضات منسية - الحلقة ١٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصناعة القديمة نينوى…ايمن الموصل - الحلقة ١٧٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-28
Play
منطقة الصناعة القديمة نينوى…ايمن الموصل - الحلقة ١٧٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم وحواء - 28-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-28
Play
ادم وحواء - 28-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-28

برجك للسنة الجديدة

نعم
نعم
لا اعتقد
لا اعتقد
الأمر يحتاج إلى وقت
الأمر يحتاج إلى وقت
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.