توجيه حكومي يخص ليلة رأس السنة

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بفتح ساحة الاحتفالات وإبقاء بوابات المنطقة الخضراء مفتوحة خلال رأس السنة.



وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "وجه الجهات المعنية، بفتح ساحة الاحتفالات في جانب الكرخ من مدينة بغداد أمام حركة المواطنين".



كما تضمن التوجيه "الإبقاء على بوابات المنطقة الخضراء مفتوحة بعد منتصف ليلة رأس السنة، يومي الأحد- الاثنين من الأسبوع الجاري، بمناسبة حلول العام الجديد، أعاده الباري جلّ وعلا على جميع العراقيين بالخير والمسرات".