أضر بـ20 ملياراً.. استرداد المدان الهارب "أحمد عبدالله كسار" من تركيا

وذكر بيان للنزاهة، ورد لـ السومرية نيوز، انها "استردت المدان الهارب (أحمد عبد الله كسار) من السلطات التركية"، مبينة أن "المسترد مدان بجريمة الإضرار العمدي بقرابة (٢٠) مليار دينار من المصرف الزراعي في الأنبار".وأشارت إلى أن "المدان اقترف الجريمة عندما كان يعمل موظفاً في المصرف الزراعي - فرع الفلوجة".