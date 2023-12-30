محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

وذكر بيان لديوان المحافظة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ولإعطاء مساحة اكبر لإخواننا المسيحين للاحتفال برأس السنة الميلادية يعلن محافظ نينوى عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد المصادف ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ في عموم محافظة نينوى".واستثنى القرار "الدوائر الخدمية".