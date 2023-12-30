في البصرة.. اعتقال متاجر بالمخدرات بحوزته 19 كيلو غرام

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، مساء السبت، عن اعتقال متاجر بالمخدرات بحوزته 19 كيلو غرام في قضاء الزبير غرب البصرة.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعملية نوعية وبجهد استخباري، المديرية العامة لشؤون المخدرات تلقي القبض على متاجر بالمخدرات".

وأضاف البيان أن المعتقل "متلبس بحيازة (19) كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة في محافظة البصرة".