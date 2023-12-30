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النقل تعلن إعادة طائرة من طراز A220 الى الخدمة

محليات

2023-12-30 | 16:21
النقل تعلن إعادة طائرة من طراز A220 الى الخدمة
1,151 مشاهدة

أعلنت وزارة النقل، عن إعادة إحدى طائراتها من طراز A220 الى الخدمة بعد اجراء الصيانة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اعادت طائرة A220 الى الخدمة، بعد إستبدال أحد محركاتها".

واضاف البيان، أن "تلك الطائرة باشرت تنفيذ أول رحلة لها بين بغداد وطهران، بعد إكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة".

ونقل البيان عن مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، قوله: إن "عودة الطائرة للخدمة جاء بالتزامن مع إعادة طائرة أخرى من طراز crj900 الى العمل ضمن أسطول الناقل الوطني العراقي".

وأكد عبد المنعم أن "الشركة وبتوجيه مباشر من قبل الوزير رزاق محيبس السعداوي تواصل العمل على صيانة جميع الطائرات العاطلة عبر صيانة محاركها من قبل الشركة المُصنعة، ضمن جداول زمنية محددة".
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