ساحة النسور الأكثر اختناقا.. خارطة كاملة لازدحامات بغداد الان

خارطة ازدحامات شوارع بغداد صباح الاحد 31 كانون الأول 2023:ازدحام شديد في الشارع المؤدي من البياع الى تقاطع الدرويشازدحام في شارع قطر الندى من البياع باتجاه الجادريةازدحام كثيف على جسر الجادرية حتى نهاية تقاطع جامعة بغدادازدحام كثيف في كرادة داخل من نفق عمار بن ياسر حتى فندق بابلازدحام شديد بين جسر القادسية وساحة النسورتوقف تام من ساحة قحطان إلى ساحة النسورازدحام كثيف على سريع القادسية وصولا الى نصب الجندي للمجهولازدحام كثيف قي شارع البيجية وصولا الى معهد الطبي المنصورازدحام شديد من حديقة الشالجية وحتى نهاية شارع حيفا عند ساحة الطلائعازدحام شديد في شارع حيفا من ساحة الملك فيصل حتى ساحة الطلائعازدحام شديد على جسر السنكازدحام كثيف جدا في شارع الرشيد بالكامل بين جسر السنك والشهداءازدحام من ساحة الطيران بتجاه تقاطع الكيلانيشارع بور سعيد مزدحم من مول النخيل وحتى ساحة قرطبة