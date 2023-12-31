أمطار تُخيم على أجواء رأس السنة.. طقس العراق للأيام الأربعة الأولى من 2024

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، بينما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياُ مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت "أما في يوم الثلاثاء فسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمال".وأشارت الهيئة إلى أن "الأربعاء المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط لمطار خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".