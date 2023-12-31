بغداديون يعلقون "جثث" أطفال فلسطين الشهداء على شجرة الميلاد (فيديو)

وما يميز هذه الشجرة، هو قيام مجموعة من الشبان البغداديين بتعليق مجسمات لجثث أطفال فلسطين الشهداء بدل الأمنيات والزخارف التي عادة ما تزين أشجار الميلاد.ويبدو أن الرسالة واضحة من هذه المبادرة، وهو التضامن العراقي الكبير مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه القصف الإسرائيلي المتواصل منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، ليوقع نحو 22 ألفا من الشهداء غالبيتهم من الأطفال.ولاقى مقطع الفيديو المنشور، تفاعلا كبيرا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا البعض الى تعليق الاحتفالات أو عدم المبالغة بها تضمانا مع ما يجري في غزة.