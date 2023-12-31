Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
روسيا تكشف عن انتهاك "بروتوكولات" في الأجواء السورية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ساعات عن احتفالات رأس السنة.. الصحة تحذر والأمن ينذر ودعوات للابتعاد عن الألعاب النارية

محليات

2023-12-31 | 08:49
ساعات عن احتفالات رأس السنة.. الصحة تحذر والأمن ينذر ودعوات للابتعاد عن الألعاب النارية
1,531 مشاهدة

ساعات قليلة تفصل العراقيين عن وداع عام 2023، واستقبال العام الجديد 2024، وسط تحذيرات متوالية من الجهات المعنية الصحية والأمنية من خطورة استخدام الألعاب النارية.

وعادة ما يحتفل العراقيون بليالي رأس السنة عبر إطلاق المفرقعات النارية في الهواء، بل يصل الأمر في الكثير من الأحيان إلى استخدام الأعيرة النارية عشوائياً، حتى بات العراق يسجل إصابات مباشرة وغير مباشرة ناتجة عن هذه الاحتفالات.

وأعلنت وزارة الصحة في 1 كانون الثاني من العام الجاري، تسجيل إصابة 150 شخصا، بسبب الألعاب النارية وإطلاق النار العشوائي خلال الاحتفال بليلة رأس السنة (2023) في العاصمة بغداد لوحدها.

*تحذيرات الدفاع المدني
ولتفادي تكرار ما حدث من إصابات خلال الاحتفال بالسنوات السابقة، أصدرت مديرية الدفاع المدني، توجيهات خاصة بإطلاق الألعاب النارية.

ودعت المديرية، بحسب بيان ورد لـ السومرية نيوز، "المواطنين الى اتباع إرشادات الدفاع المدني الخاصة بإطلاق الألعاب النارية بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية وعدم إطلاقها في أزقة المناطق السكنية والأسواق التجارية، مشيرةً الى أنها تؤدي إلى اشتعال حوادث الحريق التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المواطنين".

وتضمنت إرشادات الدفاع المدني الخاصة بإطلاق الألعاب النارية، ما يأتي:
1-عدم اطلاق الألعاب النارية من قبل الأطفال نهائياً (إذ أن فقدان السيطرة على اطلاق الألعاب النارية قد يسبب بوقوع الإصابات البشرية).

2-عدم إطلاق الألعاب النارية بشكل أفقي او مائل (مما يسبب بقصر مدى ارتفاعها ويؤدي الى نزولها وهي ما زالت مشتعلة).

3-عدم إطلاق الألعاب النارية قرب الأعمدة والأسلاك الكهربائية (اذ قد تؤدي الى قطع او احتراق الأسلاك الكهربائية وتسبب التماس الكهربائي).

4-عدم إطلاق الألعاب النارية قرب النخيل والأشجار (لمنع اندلاع الحرائق في المتنزهات او الحدائق).

5-عدم إطلاق الألعاب النارية من داخل العجلات سواء متحركة أو متوقفة (إذ يسبب بوقوع الحوادث المرورية وإرباك حركة السير على الطرق).

6-عدم إطلاق الألعاب النارية قرب محطات الوقود أو صهاريج نقل المنتجات النفطية (لمنع اندلاع حوادث الحريق نتيجة التماس مع أبخرة المنتجات النفطية).

7-عدم إطلاق الألعاب النارية قرب الأسطوانات الغازية وكذلك قناني الأوكسجين.

8-عدم اطلاق الألعاب النارية قرب المولدات الكهربائية ( نظراً لوجود خزانات الوقود والأسلاك الكهربائية).

9-عدم إطلاق الألعاب النارية قرب المستشفيات (لمنع إزعاج المرضى الراقدين).

10-عدم إطلاق الألعاب النارية في الأماكن المغلقة (كقاعات الأعراس والمناسبات لمنع اندلاع حوادث الحريق)

11-في حالات الطوارئ تذكر أهمية سرعة الاتصال بسيطرة الدفاع المدني.

وأهابت الدفاع المدني "بعدم شراء الألعاب النارية نظراً لكونها مصدراً لثلاث أخطار أساسية:

أولاً/ مخاطر الحرائق: حيث تعد من أسباب اندلاع حوادث الحريق حسب إحصائيات مديرية الدفاع المدني السنوية.

ثانياً/ مخاطر التلوث البيئي: تسبب تلوث الهواء والضوضاء وتؤثر سلبا على البيئة وراحة السكان وتسبب الخوف والهلع للأطفال.

ثالثاً / مخاطر صحية: منها الحروق (الكدمات/ إصابات العيون/ إصابات سمعية)".

*رسالة من الصحة
في السياق، أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تحذيراتها من خطورة الألعاب النارية، فيما دعت الأهالي الى التعاون ومنع أطفالهم من شراء تلك الألعاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية، "على الأهالي التعاون ومنع أطفالهم من شراء الألعاب النارية الخطرة مع حلول أعياد رأس السنة، لما تشكله من تهديد حقيقي على سلامتهم وتسبب بمئات الإصابات سنوياً "، مبيناً أن "هذه الألعاب والرمي العشوائي وغيرها تسبب ضغطاً كبيراً على مؤسساتنا الصحية خصوصاً بردهات الطوارئ".

وأضاف أن "الإصابة بهذه الألعاب قد تؤدي الى إصابات دائمة أو فقدان لأطراف أو للعين أو غيرها"، لافتاً الى أن "جميع مؤسسات الوزارة مستعدة للتعامل مع أي طارئ صحي".

ودعا البدر "الجهات المعنية ذات العلاقة الى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ومحاسبة المخالفين للحد من انتشار تلك الألعاب الخطرة وبيعها في الأسواق المحلية"، مشدداً على "أهمية تعزيز الجهد الحكومي ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة الى تعاون وسائل الإعلام المختلفة للعمل المشترك وبما يسهم بشكل فاعل في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع بمختلف فئاته".

*إجراءات مشددة
من جهتها، شددت وزارة الداخلية، من إجراءاتها لمنع حوادث الألعاب النارية، مع اقتراب العام الجديد وبدء العد التنازلي لاحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية.

وأكد سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العميد منصور علي سلطان، أن الوزارة شددت من إجراءاتها للتقليل من حوادث الألعاب النارية، عبر تشكيل لجنة بعضوية مديرية الدفاع المدني تقوم بحملات تفتيش ومراقبة المحال التي تتاجر بالألعاب النارية المحظورة، منبها على إحالة عملية مراقبة استخدام الألعاب النارية إلى لجنة حصر السلاح، بعد أن أصبحت تشكل خطرا كبيرا، لا سيما بعد تسجيل 200 إصابة خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما بلغت الإصابات المسجلة خلال العام الماضي 198 إصابة.

وأشار إلى، أن اللجنة أعدت ضوابط لاستخدام تلك الألعاب تجنبا لحوادث الإصابات أو الحريق، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة الالتزام بتلك التعليمات، خاصة في وقت الاحتفالات العامة برأس السنة الميلادية، الذي يشهد استخدامها بشكل مكثف.

*حظر
ويحظر العراق استخدام الألعاب النارية، إذ أقر مجلس النواب في العام 2012 قانوناً ينص على "حظر ومنع الالعاب المحرضة على العنف".

ويقول الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف رقم 2 لسنة 2012 منع الاستيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف اي الألعاب النارية فعاقب بالحبس 3 سنوات وبالغرامة 10 ملايين دينار على من فعل ذلك".

وبين التميمي، أن "قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 عاقب في المادة 24 منه على حمل السلاح دون رخصة بالحبس والغرامات وهو يحتاج إلى التطبيق، وايضاً عاقب القانون 570 لسنة 1982 بالحبس 3 سنوات كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات".

*خطة الاحتفال
ولا تتضمن خطة الاحتفال برأس السنة الجديدة أي قطوعات في الطرقات، كما أكدت وزارة الداخلية، التي أشارت إلى تكثيف دورياتها في الشوارع والأماكن العامة.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء خالد المحنا، إن "الأجهزة الأمنية ركزت في خطتها بشأن احتفالات رأس السنة على بعض الجوانب منها الألعاب النارية والازدحامات المرورية والسلوك الشاذ عند البعض من خلال إزعاج العوائل، وبالتالي فإن الخطط والواجبات وضعت بحسب التشكيلات".

وأوضح، "تم وضع خطة خاصة بالمرور وخطة للدفاع المدني وذلك من خلال نشر مفارز استعداداً لحدوث حرائق، فضلاً عن زيادة أعداد الدوريات الراجلة والآلية وكذلك توزيع أفراد الشرطة المجتمعية وتكثيف دورياتها في الأماكن العامة والمناطق التي يرتادها المواطنون لمنع حدوث أي حالات لإزعاج العوائل".

وأكد، على "عدم وجود إغلاق للشوارع، بل سيكون هناك تواجد للأجهزة المرورية من أجل انسيابية الطرق والتعامل مع الزخم المروري المتوقع".
>> انضم الى السومرية على واتساب 

محليات

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
استقبال العام الجديد بواقعية وايجابية - الحلقة ١٨١ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-31
Play
استقبال العام الجديد بواقعية وايجابية - الحلقة ١٨١ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٧٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-31
Play
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٧٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-31
رحال
Play
رحال
حلقة رأس السنة مع فرقة الخشابة البصراوية - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-30
Play
حلقة رأس السنة مع فرقة الخشابة البصراوية - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-30
Play
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-30
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Biotic
Play
Biotic
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
Play
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
فن نيوز
Play
فن نيوز
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Play
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
Play
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
علناً
Play
علناً
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
Play
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
Play
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
استقبال العام الجديد بواقعية وايجابية - الحلقة ١٨١ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-31
Play
استقبال العام الجديد بواقعية وايجابية - الحلقة ١٨١ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٧٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-31
Play
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٧٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-31
رحال
Play
رحال
حلقة رأس السنة مع فرقة الخشابة البصراوية - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-30
Play
حلقة رأس السنة مع فرقة الخشابة البصراوية - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-30
Play
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-30
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Biotic
Play
Biotic
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
Play
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
فن نيوز
Play
فن نيوز
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Play
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
Play
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
علناً
Play
علناً
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
Play
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
Play
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28

برجك للسنة الجديدة

نعم
نعم
لا اعتقد
لا اعتقد
الأمر يحتاج إلى وقت
الأمر يحتاج إلى وقت
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.