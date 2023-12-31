المرور تنوه لقطع طريقين في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سيتم قطع الطريق من ساحة الطيران باتجاه ساحة قرطبة وصولاً إلى تقاطع فلسطين (مول النخيل) وفي الساعة السابعة صباحاً من يوم غداً الاثنين؛ لوجود أعمال أكساء".وأشار البيان، أيضاً، إلى "قطع الطريق من تقاطع المثنى (ملعب الشعب) باتجاه تقاطع حماه لوجود أعمال أكساء في تمام الساعة السابعة صباحاً من يوم غد الاثنين".