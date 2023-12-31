أجواء مختلفة وطرق احتفال مغايرة.. عدسة السومرية توثق الأجواء من "ساحة الاحتفالات"

وثقت عدسة السومرية، الأجواء في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد.

وبدت الأمور هناك مختلفة عما تشهده مدن وشوارع البلاد، إذ ستكون الاحتفالات برأس السنة الجديدة 2024 عبر خاصية "الدرون لايت" والمؤثرات الصوتية والضوئية بعيداً عن الألعاب النارية.



ومنذ نحو ساعة، بدأت العائلات تتوافد نحو ساحة الاحتفالات في بغداد؛ لحضور الاحتفال برأس السنة.