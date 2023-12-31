السومرية تواكب احتفالات رأس السنة في الكاظمية (فيديو)

وثقت عدسة السومرية نيوز، اليوم الاحد، استعدادات أهالي مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2024.

وقال مراسل السومرية، ان "منطقة كورنيش الكاظمية شهدت توافد العوائل لاحتفال برأس السنة الميلاديةالجديدة وسط أجواء احتفالية كبيرة".



يذكر ان مناطق عديدة في العاصمة بغداد تستعد للاحتفال برأس السنة الميلادية.