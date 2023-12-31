بالصور من بغداد.. ليلة رأس السنة الجديدة في المتنبي

تنشر السومرية نيوز، صوراً لاحتفالات العراقيين في شارع المتنبي في بغداد بقدوم العام الجديد.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية أخرى، احتفالات بقدوم العام الجديد في الساحات العامة والمناطق السياحية والمولات التجارية. وأدناه صور رصدت هذه الاحتفالات..

