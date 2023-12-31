هزة أرضية تضرب نينوى

افاد مراسل السومرية نيوز، اليوم الاحد، بحدوث هزة أرضية في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المراسل، ان "أهالي مدينة الموصل شعروا بحدوث هزة أرضية مساء اليوم في مناطق مختلفة من المدينة".



هذا ولم يصدر أي توضيح من الجهات المختصة حول قوة الهزة او مركزها لغاية اعداد هذا الخبر.

