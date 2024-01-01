بعد إتمام صيانتها.. النقل تعيد طائرة من طراز "B737 MAX " الى الخدمة

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، ان "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أعادت الطائرة ذات علامة التسجيلYI-ASY الى أرض الوطن بعد إتمام أعمال الصيانة عليها في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمت بنجاح وبدون اي تكلفة مالية".وأضاف البيان، أن "طائرة الـ MAX هي الثالثة التي تعيدها الشركة الى الخدمة ضمن أسطول الناقل الوطني، خلال أقل من أسبوع؛ حيث سبقتها طائرتان الأولى من طراز crj 900، وطائرة ثانية من طراز A220.".ونقل البيان عن "مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، قوله: إن "إعادة الطائرة الى الخدمة وصيانتها من قبل الشركة الأم، جرى بأشراف ومتابعة مباشرة من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، الذي يؤكد على أهمية الالتزام بجميع شروط السلامة المعتمدة عالمياً".وأضاف، أن "الطائرة كانت قد خضعت قبل إرسالها الى صيانة أولية نفذتها أيادٍ عراقية من ملاكات الشركة الهندسية والفنية والتي أسهمت في تهيئة الطائرة لتنفيذ رحلتها نحو ولاية كاليفورنيا والبدء بعملية الإصلاح النهائي لجناحها الأيسر والتي تمت بنجاح".