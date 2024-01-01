في البصرة.. مصرع شخصين بحادث سير

أفاد مصدر طبي، مساء الاثنين، بمصرع شخصين بحادث سير في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصين لقيا مصرعهما، اثر انقلاب سيارة بيك اب قرب جبل سنام في ناحية سفوان التي تبعد عن مركز البصرة 40 كم".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل جثتي الشخصين الى مستشفى قريب".