بالفيديو في بغداد.. مرشحة خاسرة تطلق عيارات نارية

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمرشحة خاسرة في انتخابات مجالس المحافظات وهي تطلق عيارات نارية من مسدس.

‏وبحسب تلك المواقع فإن "المرشحة قامت برمي عيارات نارية أمام الناس بمنطقة المنصور في بغداد". للمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..