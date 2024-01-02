اعلاميون وفنيون في قيادة العمليات المشتركة يناشدون الحكومة: نعمل بدون مقابل!

السومرية نيوز – محليات



ناشد مجموعة من العاملين في قيادة العمليات المشتركة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالنظر على قضيتهم، حيث انهم لم تصرف لهم رواتبهم منذ 14 شهراً، رغم حصولهم على موافقة بالتعيين.



وفي رسالة كتبوها الى السوداني ورد للسومرية نيوز، جاء فيها، "نضع هذا التظلم بين أيديكم الكريمة وكلنا وعوائلنا امل في أنصافنا بعد أن ضاقت علينا الدنيا فلن نجد بابا نطرقه غير بابكم لأغاثتنا، فنحن (12) إعلاميا وفنيا أسست عن طريقنا قيادة العمليات المشتركة إذاعة القوات المسلحة منذ (14) شهرا على أمل أن يتم تعييننا على ملاك الدولة، لذا لم يصرف لنا راتب أو أي أجور أي نعمل بدون مقابل، وبعد أن تم الحصول على امر من سيادتكم بالتعين منذ 6 أشهر لم يتم تنفيذه حتى الآن عن طريق التسويف والمماطلة.. نطلب من مقامكم العالي ونحن بين الإحباط والرجاء أنصافنا بتنفيذ امر سيادتكم بالتعيين وننتظر بفارغ الصبر إيجاد مخرج لقضيتنا، فقد أثقلت كاهلنا الديون وأنفقنا كل مدخراتنا في سبيل حلم بات عصيا عن التحقيق، ونذكركم بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): (مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ المُلْهُوفِ، وَالتَّنْفِيسُ عَنِ الْمُكْرُوبِ)".







