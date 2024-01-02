السجن المؤبد بحق خاطف مواطن في الناصرية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الخاطف قام بخطف المشتكي واحتجزه لمدة 14 يوم واطلق سراحه بعد ان استلم مبالغ مالية من ذويه كـ (فدية)".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية /1 /3 /8 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".