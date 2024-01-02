الإعدام بحق إرهابي فجر سيارة مفخخة وسط مدينة العمارة

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الارهابي وبالاشتراك مع متهمين آخرين قاموا بهذه الجريمة في شارع دجلة والذي راح ضحيته (17) شهيدا و(50) مصابا".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لإحكام المادة الثانية 1/ 7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 سنة 2005".