الإعدام بحق 2 من تجار المخدرات في بغداد

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المدانين ضبط بحوزتهما (3) ثلاثة كيلو غرام ونصف من مادة الحشيشة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".