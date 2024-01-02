محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

السومرية نيوز – محليات



أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في جميع الدوائر الحكومية، بإستثناء الدوائر الخدمية والمصارف.



وذكرت المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "عملاً بالسياق السنوي المعمول به، وتخليداً للذكرى السنوية لاستشهاد القادة، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في جميع الدوائر الحكومية، بإستثناء الدوائر الخدمية والمصارف".

ويصادف يوم غد الأربعاء 3 كانون الثاني/يناير 2024، الذكرى الرابعة، لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورفاقهم، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر 3 كانون الثاني 2020.