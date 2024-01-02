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محافظة عراقية أخرى تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء
محليات
2024-01-02 | 06:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
17,353 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعن محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء، باستثناء الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية.
المكتب الإعلامي للمحافظ ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "أعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء المصادف 2024/1/3، باستثناء الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية، بمناسبة ذكرى استشهاد "قادة النصر".
كما قررت قبل قليل، محافظتي واسط والمثنى، تعطيل الدوام الرسمي غداً الاربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر.
ويصادف يوم غد الأربعاء 3 كانون الثاني/يناير 2024، الذكرى الرابعة، لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورفاقهم، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر 3 كانون الثاني 2020.
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