البصرة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ البصرة، في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المحافظ أسعد العيداني وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء الموافق الثالث من شهر كانون الثاني بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر".وقررت كل من محافظات واسط والمثنى والديوانية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر.ويصادف يوم غد الأربعاء 3 كانون الثاني/يناير 2024، الذكرى الرابعة، لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورفاقهم، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر 3 كانون الثاني 2020.