بابل تلتحق بركب المعطلين غداً

وقال المحافظ وسام أصلان الجبوري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء 2024/1/3 بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر".وكانت محافظات واسط والمثنى والديوانية والبصرة قد قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بذكرى "استشهاد قادة النصر".