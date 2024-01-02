محافظة شمالية تعطل الدوام غداً

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استذكاراً ووفاءً لشهداء قادة النصر في العراق، وجه محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة ومدارسها وكلياتها، اكراماً وتقديراً لتضحيات قادة النصر وشهداء العراق، ليوم غد الاربعاء الموافق الثالث من شهر كانون الثاني 2024".وأضاف البيان، "على ان تتولى الدوائر الخدمية تنظيم عمل موظفيها بتأمين الخدمات في قطاعات البلدية والماء والمجاري والكهرباء والصحة".