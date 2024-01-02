السومرية نيوز تنشر المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام غداً

تنشر السومرية نيوز، قائمة بالمحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء.

وأعلنت 15 محافظة عن تعطيل الدوام الرسمي بدوائرها يوم غد بمناسبة ذكرى اغتيال "قادة النصر".



أدناه المحافظات:

واسط

الديوانية

المثنى

كركوك

البصرة

بابل

ديالى

كربلاء

ذي قار

بغداد

صلاح الدين

نينوى

الانبار

النجف

ميسان

وفي 3 كانون الثاني 2020 نفذت طائرة مسيرة أمريكية غارة جوية استهدفت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع الى الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.