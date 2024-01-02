بينهم اسعد العيداني.. مفوضية الانتخابات تفرض غرامة مالية بحق 4 مرشحين

وجاء في وثيقة صادرة عن المفوضية، أنه "نص قرار مجلس المفوضين رقم 35 للمحضر الاستثنائي (73) المؤرخ في 28 كانون الأول 2023 والذي ينص على: ناقش المجلس مذكرة مكتب الأمين العام لمجلس المفوضين / شعبة المتابعة بالعدد (أ.ع/ 495) في 28 كانون الأول 2023 المعنونة (شكوى 23 / مرشحين/ 23) ومرافقه مذكرة قسم الشكاوى والطعون بالعدد (ط/23/ 462) في 27 كانون الأول 2023، وبعد المداولة بين أعضاء مجلس المفوضين، قرر المجلس:أولاً: فرض غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار على كل من المرشحين ضمن تحالف تصميم عن محافظة لمخالفتهم المادة 10 من نظام الحملات الانتخابية رقم 2 لسنة 2023 واستناداً إلى المادة 5/ثانياً من نظام الشكاوى والطعون لسنة 2023. والأسماء، هم: (أسعد عبد الأمير العيداني، أسامة عبد الرضا السعد، مهند جعفر صالح المازني، صفاء نسيم عودة).ثانياً: إحالة الموضوع إلى فرق التدقيق المشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية المختصة بمراجعة وتدقيق إجراءات تخصيص ومنح توزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات خلال مدة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم 2023.ثالثاً: تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يجري.رابعاً: ينشر القرار في موقع المفوضية".وأتمت الوثيقة: "صدر القرار بالإجماع في يوم الخميس 28 كانون الأول 2023".