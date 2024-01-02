ديالى تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً

وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المحافظ مثنى التميمي قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد "قادة النصر".وكانت محافظات واسط والمثنى والديوانية والبصرة وكركوك وبابل، قد قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بذكرى استشهاد "قادة النصر".