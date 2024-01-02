كربلاء تعطل دوام الغد وتستثني هذه الدوائر

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء المصادف الثالث من شهر كانون الثاني الجاري لمناسبة الذكرى الاليمة لاستشهاد قادة النصر".واستثنى القرار، "الدوائر الامنية والخدمية ودوائر المهندس المقيم".