عدسة السومرية توثق الأجواء من مكان استهداف "قادة النصر" في بغداد

وثقت عدسة السومرية، الأجواء من محيط مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة، حيث توافد المئات لإحياء ذكرى "استشهاد قادة النصر".

وفي 3 كانون الأول 2020، اغتيل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بغارة جوية أمريكية، في محيط مطار بغداد الدولي.

