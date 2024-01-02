محافظة جديدة تقرر تعطيل دوام الأربعاء

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي قرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة يوم غد الاربعاء في الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر".واستثنى من قرار التعطيل "الدوائر والمؤسسات الامنية بالاضافة الى الدوائر الصحية والخدمية والتي ستواصل تقديم الخدمات للمواطنين في عموم مدن المحافظة".