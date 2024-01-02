خلال أسبوع.. إيقاف 49 حالة ابتزاز الكتروني وتعنيف بمحافظات مختلفة

أعلنت قيادة الشرطة المجتمعية اليوم الثلاثاء، إيقاف 49 حالة ابتزاز الكتروني وتعنيف بمحافظات مختلفة.

وذكرت المجتمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "اوقفت (23) حالة ابتزاز الكتروني وعالجت (26) حالة تعنيف أسري ".



واشارت الى انها "اعادت 3 حالات هروب فتيات الى ذويهم في مختلف محافظات البلاد".

