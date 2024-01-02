محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً

وبحسب بيان للمحافظة، ورد لـ السومرية نيوز، فإن العطا "وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣ في ديوان محافظة بغداد والدوائر التابعة لها فقط".واستثنى القرار "الدوائر الخدمية، بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر".