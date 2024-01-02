صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي غدا.. باستثناء هذه الدوائر

أعلنت محافظة صلاح الدين اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد "قادة النصر".

وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير هلوب وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الأربعاء المصادف 2024 /1 /3 لمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر".



وأشار البيان الى انه "يستثنى من ذلك الدوائر الصحية والخدمية والأمنية".