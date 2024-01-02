عطلة بغداد.. هل تشمل المدارس؟

وفي هذا الصدد، قالت وزارة التربية، في بيان مقتضب، تابعته السومرية نيوز، إن "العطلة تشمل الدوائر التابعة لمجلس محافظة بغداد فقط" بمعنى أن المدارس غير مشمولة بقرار العطلة التي أعلنها محافظ العاصمة.من جهتها، قالت محافظة بغداد، إن "المدارس من اختصاص وزارة التربية ومديرياتها".وبالتالي، فإن يوم غد يعتبر دواماً رسمياً في مدارس العاصمة، ما لم تصدر الأمانة العامة لمجلس الوزراء قراراً بتعطيل الدوام الرسمي.وفي وقت سابق من اليوم، وجه محافظ بغداد، محمد جابر العطا، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء.وبحسب بيان للمحافظة، ورد لـ السومرية نيوز، فإن العطا "وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣ في ديوان محافظة بغداد والدوائر التابعة لها فقط".واستثنى القرار "الدوائر الخدمية، بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر".*انفكاكيذكر أن محافظة بغداد، اعادت في كانون الثاني من العام المنصرم، ارتباط مديريات التربية ودوائر الصحة بالوزارات الاتحادية.وجاء في كتاب، أصدرته محافظة بغداد، (آنذاك)، أنه "بناءً على ما جاء في اجتماع رئاسة مجلس الوزراء، الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم (الجلسة الثالثة لسنة 2023) بتاريخ 15/1/2023 بشأن إعادة ارتباط مديريات التربية في محافظة بغداد بوزارة التربيـة ودوائـر الصـحة بوزارة الصحة، نؤكد على كتابينـا بخصوص الموضوع ذاته".وأضافت "للتفضل بالاطلاع والإيعاز إلى مديرياتكم بعدم إرسال البريد (الإداري والمالي) إلى ديوان المحافظة، والعمل حسب ما جاء بكتابينا المشار اليهما آنفا".