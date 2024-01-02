غدا.. عطلة في نينوى

أعلنت محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بذكرى استشهاد قادة النصر.

وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء في ديوان المحافظة والدوائر التابعة لها بذكرى استشهاد قادة النصر ".



واضاف البيان، ان " القرار يستثنى منه الدوائر الخدمية".