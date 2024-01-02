الانبار تعطل الدوام الرسمي غدا

وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، والدوائر الحكومية، يوم غدٍ الاربعاء، الموافق الثاني من شهر كانون الثاني 2024، أسوة بباقي المحافظات العراقية الأخرى".وأضاف البيان، انه "تستثنى الدوائر الصحية والأمنية والخدمية من التعطيل".وفي وقت سابق، أعلنت المحافظات (واسط، الديوانية، المثنى، كركوك، البصرة، بابل، ديالى، كربلاء، ذي قار، بغداد، صلاح الدين، نينوى) تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى استشهاد "قادة النصر".