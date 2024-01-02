تثبيت الجنابي مديراً عاماً لتربية الكرخ الأولى

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تثبيت سامر نجم عبد الله الجنابي مديراً عاماً لتربية الكرخ الأولى.



وذكر مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء صوت بجلسته الاعتيادية اليوم على تثبيت سامر نجم عبد الله الجنابي مديراً عاماً لتربية الكرخ الأولى".



وكشف المصدر أن "الجنابي من العناصر الشابة حاصل على شهادة الماجستير في التربية الإسلامية وتدرج بالوظيفة خلال مدة خدمته في وزارة التربية ابتداءً من مسؤول شعبة الى معاون مدير قسم ومدير قسم ومن ثم معاون مدير عام"، مشيراً الى "امتيازه بالنزاهة والشفافية".

يشار الى أن مجلس الوزراء أقر، اليوم الثلاثاء، تثبيت 99 مديراً عاماً، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960)، وذلك بعد تقييمهم وفق الآليات والمعايير التي صادق عليها واعتمدها مجلس الوزراء.



