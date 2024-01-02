النجف تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ النجف الأشرف، ماجد الوائلي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الاربعاء الموافق 3 كانون الثاني2024 ".وأضاف، :" باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية وهيأة الاعمار".