في البصرة.. مدرسة تحاصرها المياه الآسنة (فيديو)

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو يظهر مدرسة تحاصرها المياه الآسنة والنفايات وسط محافظة البصرة.







وتشكو مدرسة الاحرار وانسام الربيع وهي كرفانية وتعمل بنظام الدوام الثلاثي وتقع في حي الاحرار، من المياه الآسنة والنفايات.

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