دجلة ارتفع وأمطار غزيرة قادمة.. العراق متفائل ببوادر انتهاء جفاف الـ 3 سنوات

وقال وزير الموارد عون ذياب عبد الله، إن "السيول التي حدثت في المنطقة الشمالية، كانت أكثر من معدلاتها السنوية المعتادة"، معتبرا ان "الموسم الشتوي الحالي أفضل من سابقه بسبب كثافة هطول الثلوج وغزارة الأمطار على المناطق الشمالية، لاسيما داخل حوضي دجلة والفرات في تركيا، وهو مؤشر إيجابي على توفيرها كميات للخزن ضمن بحيرات سدود الموصل ودوكان ودربندخان"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأكد أن "الأمطار الغزيرة سينعكس تأثيرها إيجابا على زراعة المساحات الديمية للموسم الحالي، إضافة إلى إكمال الرية الثانية لمحصول الحنطة"، مشيرا الى أن "المنطقتين الشمالية والجنوبية، ستشهدان خلال الأسبوع المقبل، هطولا غزيرا للأمطار، وستليها موجات أخرى تتمحور فائدتها بإكمال الريات الأخرى لمحصول الحنطة".وأشار عبد الله الى ارتفاع منسوب نهر دجلة بمقدار مترين، وهو ما سيحقق فائدة كبيرة للمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، وبضمنها الأهوار، منوها بأن "الواردات المائية في سد الموصل حاليا أفضل من السابق بسبب انخفاض درجات الحرارة ما يمنع التبخر، والإطلاقات إلى نهر دجلة من سد أليسو، تضاعفت من 300 م3/ثا خلال 2023، إلى 500 م3/ثا، بيد أن الإطلاقات إلى نهر الفرات حاليا ليست بالمستوى المطلوب".