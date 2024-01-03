مفوضية الانتخابات: جميع الطعون ستنجز اليوم

وقال الامين العام لمجلس المفوضين علي فيصل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه" تم ارسال (294) طعناً للهيئة القضائية للانتخابات من أصل (329) وستنجز جميع الطعون هذا اليوم ".وأضاف انه " ⁠تم العمل على مدار 24 ساعة لإنجاز الطعون وحرصنا ان تكون الاجابات مستوفية للجوانب القانونية والفنية ".وأشار الى ان "⁠جميع الطعون كانت محل تدقيق واهتمام وكوادرنا بذلوا اقصى طاقاتهم لكتابة الإجابات".