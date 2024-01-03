أجواء شتوية بامتياز.. فرصة لتساقط الثلوج في العراق بهذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت "أما في يوم الجمعة فسيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع تساقط امطار متوسطة تكون رعدية كما تتساقط الثلوج، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".وأشارت الهيئة إلى أن "السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".