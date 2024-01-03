السجن 6 سنوات بحق تاجر مخدرات في كربلاء

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته مادة المثيل امفيتامين الذي اعترف بانه كان يحملها لغرض بيعها على المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28 /أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".