السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إطلاق تمويل الرواتب التقاعدية (المدني والعسكري) لشهر كانون الثاني 2024.







كما دعت الوزارة، كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم. الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان دائرة المحاسبة أطلقت تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني 2024، مؤكدة ان على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية الأسرع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني عبر بطاقات الدفع الالكتروني.كما دعت الوزارة، كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم.

في المقابل، أعلنت هيأة التقاعد الوطنية اليوم الاربعاء، عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبشكل تدريجي.