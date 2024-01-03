القضاء يرد دعوى حل حزب تقدم (وثيقة)

وردت الهيئة التميزية القضائية بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، الشكوى المقدمة لحل حزب تقدم، كما صادقت على قرار دائرة الاحزاب باستمرار عمل الحزب لعدم تحقق اي سبب من اسباب الحل الواردة في المادة ٣٢ اولا من قانون الأحزاب".الوثيقة ادناه: