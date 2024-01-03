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ملف المياه في نشرة السومرية.. أزمة متواصلة وتأكيد على الدور الدبلوماسي لحلها مع دول المنبع

محليات

2024-01-03 | 11:09
ملف المياه في نشرة السومرية.. أزمة متواصلة وتأكيد على الدور الدبلوماسي لحلها مع دول المنبع
1,080 مشاهدة
  •  المفوضية تستكمل جميع الطعون.. وترسل اكثر من مئتين وتسعين منها للهيئة القضائية. 
     
  • ازمة المياه تتواصل في البلاد.. وتأكيد على اهمية الدور الدبلوماسي لحل الازمة مع دول المنبع. 
     
  •  تشخيص خاطئ يتسبب بوفاة امرأة في بغداد.. وذوو الضحية يطالبون بمحاسبة المقصرين. 
     
  • لأول مرة على مستوى الاقليم.. تطبيق نظام الإجازة المنزلية لعشرات السجناء مقابل كفالة.
     
  • في ذكرى اغتياله.. انفجاران قرب مقبرة سليماني في ايران.. والحصيلة عشرات القتلى والجرحى.
     
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