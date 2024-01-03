بعد تفجير اليوم.. "العزم" يؤكد تضامنه مع الشعب الإيراني

ادان تحالف "العزم"، اليوم الأربعاء، التفجيرين اللذين وقعا في إيران، فيما أكد تضامنه مع الشعب الإيراني.

وأكد التحالف في بيان أدناه نصه، إن "مثل هذه الاعمال الشنيعة التي تستهدف المدنيين الأبرياء وتسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، تتعارض بشكل تام مع قيم الانسانية"، معرباً عن "تضامنه مع حكومة وشعب الجمهورية الاسلامية في مواجهة آثار هذا العمل الاجرامي".

وشهدت إيران، اليوم الأربعاء، وقوع انفجارين في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسفرتا عن عشرات الضحايا، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله بضربة جوية أمريكية في العراق.